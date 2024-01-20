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Karabük'te eğlence mekanında çıkan kavgada silahlı saldırı: 1 ölü

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Karabük'te bir eğlence mekanında çıkan kavgada, kavgayı ayırmak isteyen bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Polis olaya karışan şüphelileri arıyor.

Karabük'te eğlence mekanında çıkan kavgayı ayırmak isterken silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Bayır Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında gece saatlerinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Eğlence mekanında garsonluk yaptığı öğrenilen Yaşar K. (37), silah kullanılan kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada vücuduna mermi isabet eden Yaşar K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yaşar K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olaya karıştığı iddia edilen O.S'yi gözaltına aldı. Bir şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Karabük kavga Olaylar Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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