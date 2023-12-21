Karabük'te Eğitim Kenti Projesi Uygulamaya Alındı

Farklı öğrenme yöntemleri ve etkili eğitim stratejileriyle öğrencilerin öğrenme deneyiminin zenginleştirileceği, ders dışı yeteneklerinin destekleneceği, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak aktivitelerin hayata geçirileceği "Eğitim Kenti Karabük" projesi uygulamaya alındı.

Projenin tanıtımı dolayısıyla 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda Safranbolu Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, ney dinletisi sundu ve piyano çaldı. Daha sonra öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde koro halinde 100. Yıl Marşı'nı seslendirdi.

Vali Mustafa Yavuz, programda yaptığı konuşmada, projenin, anaokulundan lise seviyesine yaklaşık 200 okulda 37 bin öğrenci ve 3 bin 400 kişilik öğretmen ve idareci kadrosu ile velileri de kapsadığını, şehre "Eğitim Kenti Karabük" adıyla yeni bir vasıf getirme hedefinde olduklarını söyledi.

Yavuz, kaliteli eğitimin iş gücü niteliğini artırarak ekonomik kalkınmayı desteklediği, eğitimli bireylerin daha yenilikçi ve rekabetçi hale geldiği gerçeğinden yola çıkarak projeyi planladıklarını kaydetti.

"Türkiye Yüzyılı eğitim yüzyılı olacak." anlayışından yola çıkarak başlattıkları projeyle eğitim alanındaki yükselişi birlikte tesis edeceklerini dile getirerek "Bu projenin başarıyla hayata geçirilmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe daha güvenle bakmalarına vesile olacaktır." dedi.

"Belirlediğimiz hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da Karabük'ün eğitim kalitesinin çok yönlü ele alındığı projenin başarıya ulaşması için birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Projeyle Karabük'te eğitim konusunda daha planlı çalışacaklarını anlatan Akbaş şöyle devam etti:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Ölçme ve Değerlendirme Müdürlüğü ve AR-GE birimimizin istatistik çalışmalarıyla Karabük'ün LGS ve YKS'de çok iyi bir yerde olduğunu biliyorduk. Bugünden sonra uygulayacağımız 'Eğitim Kenti Karabük' projesiyle önce yerimizi sağlamlaştırmayı, ardından da belirlediğimiz hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz. Yapılan her çalışma ve uygulanan her alt projeyle ilgili veriler projemiz kapsamında oluşturulan yazılımla takip edilecek. Böylelikle projemizin sonuçlarını daha net bir şekilde görme fırsatı bulacağız."

Akbaş, proje kapsamında 8 alt proje bulunduğunu belirterek "Bugünden itibaren uygulamaya koyacağımız bu alt projelerle öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarına odaklanacak, farklı öğrenme yöntemleri ve etkili eğitim stratejileriyle onların öğrenme deneyimini zenginleştireceğiz. Aynı zamanda öğrencilerimizin ders dışı yeteneklerini destekleyecek, onların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak aktiviteleri hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Projenin başarılı olabilmesi için tüm paydaşların katkısı büyük önem arz ettiğini dile getiren Akbaş, "Projemizin başarıya ulaşması, öğrencilerimizin akademik başarılarının ötesinde onların kendilerine duydukları güvenin artmasına, yaratıcılıklarının gelişmesine ve gelecekleri için daha donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacak. Projenin her öğrencimizin hayatında olumlu etki bırakacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Karabük Ölçme ve Değerlendirme Merkezi öğretmeni Serkan Acar proje hakkında bilgi verdi.