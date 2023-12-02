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Karabük'te düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

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Karabük'te gerçekleştirilen 2 ayrı tarihi eser operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 205 tarihi eser ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen 2 ayrı tarihi eser operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.

Bu çerçevede Merkez Yeşil Mahalle'de durdurulan bir araçta ve içinde bulunanların üzerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 116 sikke ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Eskipazar ilçesindeki bir başka operasyonda ise ilçeye bağlı Hanköy köyüne tarihi eser getireceği bilgisini alan ekipler, durdukları araçta ve içinde bulunanların üzerinde arama yaptı.

Aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 89 sikke ve 26 tarihi obje olmak üzere toplam 115 eser bulundu. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Karabük Adliye Gözaltı Operasyon Dünya Güncel Haberler

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