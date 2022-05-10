Karabük'te duvara çarpan saman yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te duvara çarpan saman yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı

AA - Ahmet Özler - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük'te duvara çarpan saman yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde saman yüklü kamyonun bir binanın duvarına çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde saman yüklü kamyonun bir binanın duvarına çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Derebaşı köyü Mahmutlu Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen saman yüklü kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir binanın duvarına çarptı.

Duvarının bir bölümü çöken binaya giren kamyondaki Kemal D. (69) ve Siyami K. (65) araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık personelince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Karabük, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title