Karabük'te duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Karabük'ten Ankara istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YR 0995 plakalı otomobil, Kemal Oyman mevkisinde kontrolünü kaybederek yol kenarındaki taş duvara çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi.
Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel