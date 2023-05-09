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Karabük'te duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Karabük'te duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Karabük'ten Ankara istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YR 0995 plakalı otomobil, Kemal Oyman mevkisinde kontrolünü kaybederek yol kenarındaki taş duvara çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi.

Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

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