Karabük'te düğün konvoyunda tehlikeli yolculuk

Karabük'te düğün konvoyundaki hafif ticari araçta bulunan kişilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Kent merkezinden Safranbolu istikametine giden düğün konvoyunda yer alan hafif ticari araçtaki kadın, kapısı açık bagajda yolculuk yaptı. Başka araçta bulunan bir kişi de cep telefonu kamerasıyla tehlikeli yolculuğu kaydetti. Kayda alınan görüntülerde yolculuğun tehlikeli şekilde devam ettiği görülüyor. Bu anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.