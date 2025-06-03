Karabük'te Duba Fezlekesi: Kadın Yaralandı

Karabük'te Duba Fezlekesi: Kadın Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te yürüyen bir kadın, araç parkını engellemek için konulan dubaya takılarak düştü ve başından yaralandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Karabük'te araç parkını engellemek için konulan dubaya ayağı takılan kadının yere düşüp yaralanması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yenişehir Mahallesi Kılıçarslan Caddesi'nde yürüyen kadın, araç parkını engellemek için konulan dubalardan birine ayağı takılarak yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan kadın, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

O anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti

Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti
İspanya, İsrailli şirket ile 287.5 milyon Euro'luk anlaşmayı askıya aldı

İsrail'e Avrupa'dan büyük darbe! Dev anlaşma askıya alındı
Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti

Oğlunun kız arkadaşının lüks çantası sonu oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti

Kene ısırığı can aldı
İsrail basını: Suriye'de baş aktör Türkiye

Trump'ın tercihi İsrail'de endişe yarattı! İbre Türkiye'ye döndü
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.