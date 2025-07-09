Karabük'te DSİ yatırımları hayata geçirilecek

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Karabük'te hayata geçirilecek yatırımlar kapsamında 50 proje için 5 milyar 700 milyon lira harcanacağı bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, baraj, gölet, taşkın koruma, sulama sistemleri ve içme suyu projelerini kapsayan yatırımların, Karabük'ün tarımında ve altyapısında tarihi dönüşüm başlatacağı belirtildi.

İl genelinde kırsal kalkınmayı destekleyecek projelerin, su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına da imkan sağlayacağı aktarılan açıklamada, yatırım programı kapsamında Karabük'te 9 baraj ve gölet, 29 taşkın koruma tesisi, 8 sulama projesi, 3 bakım onarım çalışması ve içme suyu projesi olmak üzere 50 projenin hayata geçirileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, DSİ projelerinin yalnızca teknik altyapıya değil, aynı zamanda bölge ekonomisine de canlılık getireceğini belirterek, "Bu yatırımlar Karabük'ümüzün her köşesine dokunan, doğrudan üreticiyi, çiftçiyi ve kırsal kalkınmayı hedef alan projelerdir. Suyun olduğu yerde bereket olur. Bu projelerle Karabük'ün dört bir yanına bereket akacak." ifadesini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da yatırımların uzun vadeli etkilerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Barajlardan sulama sistemlerine, taşkın koruma projelerinden içme suyuna kadar geniş kapsamlı bu planlama, Karabük'ün altyapısında tarihi dönüm noktasıdır. 2025 yılı, Karabük için bolluk ve bereket yılı olacaktır. Emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum."

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt da AK Parti'nin hizmet odaklı siyaset anlayışına değinerek, "Bu yatırımlar lafla değil, icraatla konuşan anlayışın ürünüdür. Karabük'e yapılan bu büyük yatırım, yalnızca su değil, aynı zamanda umut taşır. AK Parti, eser ve hizmet siyasetinin adıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Karabük'ü her alanda kalkındırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.