Karabük'te Dronla Leylek Uçuşu Görüntülendi

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Karabük'te bir kişi, dron ile çekim yaparken leyleğin süzüldüğü anları kaydetti. Görüntüler izleyenleri etkiledi.

KARABÜK'te, dron ile çekim yapan bir kişi, dronun altında süzülerek uçan bir leyleği görüntüledi.

Karabük merkeze bağlı Yeşil Mahalle'de bir vatandaş çekim yapmak için dronunu kaldırdı. Dronla çekim yapan kişi, altında süzülen bir leyleği fark edip uçuşunu kaydetti. Leyleğin süzüldüğü anlar ortaya güzel görüntü çıkardı.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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