Üye Girişi
Haberler

Karabük'te drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL ceza

Güncel Haberler

Karabük'te bir demir çelik fabrikasının girişinde drift yapan lüks aracın sürücüsüne 20 bin 342 TL ceza kesildi.

KARABÜK'te bir demir çelik fabrikasının girişinde drift yapan lüks aracın sürücüsüne 20 bin 342 TL ceza kesildi.

Karabük'te lüks bir otomobil, demir çelik fabrikasının giriş kısmındaki geniş asfaltta drift yaptı. KGYS kameralarından aracı tespit eden polis ekipleri, araç sürücüsüne 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan 20 bin 342 TL para cezası uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title