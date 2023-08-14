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Karabük'te drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası

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Karabük'te Beşbinevler Mahallesi'nde drift yapan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 20 bin 342 lira para cezası verildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve araç otoparka çekildi.

Karabük'te, drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşbinevler Mahallesi'nde sürücü İ.D'nin, 06 TCV 99 plakalı otomobiliyle trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift yaptığını belirledi.

Yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 20 bin 342 lira para cezası verildi.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç otoparka çekildi.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

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