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Karabük'te dolu ve sağanak etkili oldu

Karabük'te dolu ve sağanak etkili oldu

Güncel Haberler

Karabük'te dolu ve sağanak etkili oldu Karabük'te aniden etkili olan dolu ve sağanak yağmur sonrası yollar göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı.

Karabük'te dolu ve sağanak etkili oldu

KARABÜK - Karabük'te aniden etkili olan dolu ve sağanak yağmur sonrası yollar göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Ardından başlayan sağanak yağmur ile birlikte yollar göle dönerken sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Karabük Üniversitesi mevkiinde rögar kapaklarının taşması sonucu göle dönen köprüde mahsur kalan bir otomobil başka bir araç tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karabük Güncel Haberler

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