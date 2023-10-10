Karabük'te dolandırılmak üzere olan bir çift, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, şüpheli bir kişinin durumunu sorgularken dolandırılmak üzere olduğunu tespit etti. Eşinin telefonunun sürekli meşgul olduğunu fark eden polis ekipleri, çiftin dolandırıcıların tuzağından kurtulmasını sağladı.

Karabük'te Dolandırılmak Üzere Olan Çift Polis Tarafından Kurtarıldı

Karabük'te dolandırılmak üzere olan bir çift, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, Kemal Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde tavır ve davranışları şüphe uyandıran S.M.'nin durumunu sorguladı. Polis ekipleri, S.M.'nin dolandırılmak üzere olduğunu tespit ederken, S.M.'nin Yenice ilçesinde bulunan eşi D.M.'nin de telefonunun sürekli meşgul olduğunu tespit etti.

Güven Timleri, Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleriyle irtibata geçerek D.M.'nin de aynı şekilde evinde bulunan altınını kuyumcudan bozdurarak dolandırıcıların hesabına yatırmak üzereyken banka şubesinde bulundu. S.M. ve eşi D.M. polis ekipleri sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu. - KARABÜK