Karabük'te Devrilen Vincin Operatörü Yaralandı
Karabük'te Kartaltepe Mahallesi'nde inşaat alanında devrilen vinç nedeniyle operatör Sercan Ç. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te devrilen vincin operatörü yaralandı.
Sercan Ç'nin (32) kullandığı 78 BT 485 plakalı kamyona yüklü vinç, Kartaltepe Mahallesi'ndeki inşaat alanında henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kazada vinç operatörü yaralandı, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel