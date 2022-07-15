Karabük'te devrilen traktörün altında kalarak ölen 2 kişi toprağa verildi Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuklarına uğurlandı. Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuklarına uğurlandı. Kuzyaka köyünde Hasan Kalay (75) yönetimindeki 78 EA 446 plakalı odun yüklü traktör, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Kazada, sürücü ve yanında bulunan Feride Aldemir (47) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Cevdet Kalay (48) ve Melik Aldemir (16) ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Kalay ve Feride Aldemir'in cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınları tarafından morgdan alınan cenazeler, Kuzyaka Camisi'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Kalay ve Aldemir'in yakınlarının yanı sıra Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez ve köylüler katıldı. Cenazeler, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. AA / Ahmet Özler - Güncel Eskipazar Karabük Güncel Haberler

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