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Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA - Yücel Velioğlu - Güncel
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Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'tan Karabük istikametine gelen Eşref Sancak yönetimindeki 55 ACS 997 plakalı tır, Balıkısık mevkisinde bulunan demir yolu üst geçidinin sonunda, henüz belirlenemeyen nedenle, yol kenarındaki ağaçların üzerine devrildi.

Sürücü yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tırdan çıkartılan sürücü, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Yücel Velioğlu - Güncel

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