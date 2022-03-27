Karabük'te devrilen temizlik malzemesi yüklü tır yandı - Haberler

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Karabük'te devrilen temizlik malzemesi yüklü tır yandı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te devrilen temizlik malzemesi yüklü tır yandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, devrildikten sonra yanan tır kullanılamaz hale geldi.

ESKİPAZAR, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, devrildikten sonra yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Karabük- Ankara kara yolunda seyreden Serhat C. idaresindeki 02 DD 151 plakalı temizlik malzemesi yüklü tır, Kemikli mevkisinde devrildi.

Yaklaşık 400 metre sürüklenen tır yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen tır ise kullanılamaz hale geldi.

Bir süre kapalı kalan kara yolu, yola saçılan temizlik malzemelerinin kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Karabük'te devrilen temizlik malzemesi yüklü tır yandı

Karabük'te devrilen temizlik malzemesi yüklü tır yandı

Karabük'te devrilen temizlik malzemesi yüklü tır yandı

Karabük'te devrilen temizlik malzemesi yüklü tır yandı

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Eskipazar, Karabük, İtfaiye, Ankara, Güncel, Haberler

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