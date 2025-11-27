Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Enes Ö. (19) yönetimindeki 20 V 9914 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda önce yol kenarındaki ağaçlara, ardından aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel