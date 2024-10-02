Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda S.D. idaresindeki 78 ABF 515 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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