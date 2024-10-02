Üye Girişi
Haberler

Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda S.D. idaresindeki 78 ABF 515 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Otomobil Güvenlik trafik Güncel

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?

Dünyaya kafa tutan Netanyahu füze yağmuru başlayınca soluğu sığınakta almış

 Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş

Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş
Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

CHP lideri Özel'e "Haysiyetsizsin, kahpe seni" deyince salondan atıldı
SON DAKİKA: Borsa neden düşer? 2 Ekim Borsa neden düşüşte? BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor? İRAN-İSRAİL SON DURUM! İran İsrail'e neden saldırıyor? İsrail İran'a karşılık verdi mi? Türkiye bir Orta Doğu ülkesi mi? Orta Doğu'da hangi ülkeler var? Bolu hava durumu 2 Ekim | Bugün Bolu'ya kar mı yağdı, hava nasıl olacak? Bolu'da 15 günlük hava durumu! 2024 EYLÜL ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TÜİK enflasyon verileri açıklandı mı? Green Card nedir? Green Card ne işe yarar? Green Card başvurusu ne zaman? GREEN CARD BAŞVURU EKRANI: Green Card başvuruları başladı mı? Green Card'a başvururken nelere dikkat edilmeli? Az önce deprem mi oldu? 2 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Kasımpaşa-Galatasaray maçında ne oldu, Okan buruk neden ceza alıyor? Masterchef 2 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });