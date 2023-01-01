Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Karabük'te, kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Karabük'te, kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. B.E. (21) yönetimindeki 78 ABC 712 plakalı otomobil, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 1 No'lu Cadde'de alt yola devrildi. Yaklaşık 2,5 metre yükseklikten düşerek ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Kuzu Karabük Güncel Haberler

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