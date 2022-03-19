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Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük'te kaldırıma çarpan otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'te kaldırıma çarpan otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

S.D. idaresindeki 67 DS 985 plakalı otomobil, Karabük- Safranbolu kara yolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda kaldırıma çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ters dönen otomobilden çıkarılan sürücü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Bu arada, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Safranbolu, Otomobil, Karabük, Şehit, Güncel, Haberler

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