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Karabük'te refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

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Karabük'ün Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Erdem E. idaresindeki otomobil refüje çarparak devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu ancak tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Karabük'te refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda Erdem E. idaresindeki 78 BJ 725 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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