Karabük'te devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı Karabük'te hafif ticari araçla çarpışarak devrilen otomobildeki iki kişi hastaneye kaldırıldı. Karabük'te hafif ticari araçla çarpışarak devrilen otomobildeki iki kişi hastaneye kaldırıldı. 100. Yıl Mahallesi 1002 No'lu Cadde üzerinde ilerleyen V.E. idaresindeki 78 AAJ 219 plakalı otomobil ile E.A'nın kullandığı 78 DE 856 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonrası devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. AA / Ahmet Özler - Güncel Münir Karaloğlu Tragger Karabük Güncel Haberler

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