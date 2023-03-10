Karabük'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Zonguldak istikametinden Karabük'e gelen Hanife Y. (29) yönetimindeki 16 R 1867 plakalı otomobil, Bolkuş yakınlarında devrildi. Kazada, sürücü ve yanındaki Ayşe (27), Melih (13) ve Hamza Y. (6) yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaynak: AA / Güncel Zonguldak Karabük Güncel Haberler

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