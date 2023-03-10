Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Karabük'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak istikametinden Karabük'e gelen Hanife Y. (29) yönetimindeki 16 R 1867 plakalı otomobil, Bolkuş yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ve yanındaki Ayşe (27), Melih (13) ve Hamza Y. (6) yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Zonguldak Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title