Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA - Orhan Kuzu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Şenol Ö. (56) idaresindeki 35 AKE 783 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Danişment köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Nermin Ö. (60) ve Kadir Can Ö. (19) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Orhan Kuzu - Güncel