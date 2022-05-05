Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Y.T'nin kullandığı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla aktarak karşı şeritteki istinat duvarına çarptı.
Devrilen otomobilde sürücü ile 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
AA / Orhan Kuzu - Güncel