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Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Y.T'nin kullandığı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla aktarak karşı şeritteki istinat duvarına çarptı.

Devrilen otomobilde sürücü ile 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Otomobil, Karabük, Güncel, Haberler

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