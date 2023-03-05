Karabük'te devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Karabük'ün Yenice ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobildeki 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Karabük'ün Yenice ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobildeki 1 kişi hastaneye kaldırıldı. H.N. (53) idaresindeki 55 AEK 824 plakalı otomobil, Yenice- Zonguldak kara yolu Sanayi Kavşağı'nda refüje çarparak devrildi. Kazada otomobildeki yolcu Y.N. (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ambulansla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Zonguldak Karabük Güncel Haberler

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