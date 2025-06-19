Karabük'te Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

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Karabük'te sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bir ağaca çarptıktan sonra apartmanın giriş kapısına çarparak devrildi. Kazada beş kişi yaralandı.

Karabük'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 34 BH 8013 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi 1048 Sokak'ta kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki ağaca, ardından bir apartmanın giriş kapısına çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki S.E, H.Y, F.D. ve Z.H. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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