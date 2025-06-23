Karabük'te Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı
Karabük-Yenice kara yolunda sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil devrildi. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Karabük'te devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Hüseyin K. (58) idaresindeki 78 AH 741 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki Ayşegül K. (57), Kezban K. (61) ve Nizamettin Cihan K. (8) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel