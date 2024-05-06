Karabük'te devrilen motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Karabük'te Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü ve arkasındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük'te devrilen motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adnan Menderes Bulvarı'nda seyreden 78 ABU 715 plakalı motosikletin sürücüsü F.C, başka bir motosiklete çarpmamak için yavaşladığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile arkasındaki S.N.Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.