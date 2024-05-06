Karabük'te devrilen motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda seyreden 78 ABU 715 plakalı motosikletin sürücüsü F.C, başka bir motosiklete çarpmamak için yavaşladığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile arkasındaki S.N.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.