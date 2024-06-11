Karabük'te devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Karabük-Ankara kara yolunda seyreden M.Ç. idaresindeki 08 AAH 110 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Karabük'te devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Karabük- Ankara kara yolunda seyreden M.Ç. idaresindeki 08 AAH 110 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.