Karabük'te devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı Karabük'te yol kenarına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Karabük'te yol kenarına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Karabük'ten Ankara istikametine giden Gökhan K. yönetimindeki 78 AAT 389 plakalı hafif ticari araç, Ovacık yol ayrımında yol kenarına devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. AA / Ahmet Özler - Güncel Karabük Tragger Ankara Güncel Haberler

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