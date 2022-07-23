Karabük'te devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te yol kenarına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Karabük'te yol kenarına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Karabük'ten Ankara istikametine giden Gökhan K. yönetimindeki 78 AAT 389 plakalı hafif ticari araç, Ovacık yol ayrımında yol kenarına devrildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
AA / Ahmet Özler - Güncel