Karabük'te Demir Yolu Kenarları Yangın Riskine Karşı Temizlendi
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, sıcak havaların etkisiyle yangın riskine karşı Karabük'teki demir yolu kenarındaki materyalleri temizledi.
Karabük'te demir yolu kenarları yangın riskine karşı temizlendi.
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtildi.
Açıklamada, merkeze bağlı Cemaller köyü yakınlarındaki demir yolu kenarında yangın riski oluşturacak 1 kilometrelik hatta bulunan materyallerin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince temizlendiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel