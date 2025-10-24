Karabük'te Demir Yolu Heyelanın Nedeniyle Kapatıldı

Haberler

Karabük-Zonguldak demir yolu hattında meydana gelen heyelan nedeniyle tren seferleri, ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Yolcu taşımacılığında aksama yaşanmaması için kara yolu aktarması gerçekleştiriliyor.

Karabük'te demir yolu hattının bir bölümünde heyelan meydana geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karabük- Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki bölümünde meydana gelen heyelan nedeniyle söz konusu hattın ikinci bir duyuruya kadar tren seferlerine kapatıldığı belirtildi.

Yolcu taşımacılığında aksama yaşanmaması amacıyla Bolkuş-Balıkısık arası kara yolu aktarması yapılarak tren seferlerinin sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, "Heyelan nedeniyle kapanan hattın yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

