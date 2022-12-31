Karabük'te demir parmaklığa sıkışan kirpi kurtarıldı
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Karabük'te demir parmaklığa sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karabük'te demir parmaklığa sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenişehir Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki demir parmaklıkların arasına kirpinin sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine mahalleye gelen Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, parmaklıkların arasını makine yardımıyla açarak hayvanı kurtardı.
Kirpi, yapılan kontrolün ardından doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA / Güncel