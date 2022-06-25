Karabük'te demir çelik haddehanesinde çıkan yangın söndürüldü Karabük'te bir demir çelik haddehanesinde çıkan yangın söndürüldü. Karabük'te bir demir çelik haddehanesinde çıkan yangın söndürüldü. Karabük- Safranbolu kara yolu Kurtuluş Mahallesi'nde faaliyet gösteren demir çelik haddehanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrika çalışanları ve Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın, haddehanede zarara yol açtı. AA / Orhan Kuzu - Güncel Safranbolu İtfaiye Karabük Güncel Haberler

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