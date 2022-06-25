Karabük'te demir çelik haddehanesinde çıkan yangın söndürüldü
AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te bir demir çelik haddehanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Karabük'te bir demir çelik haddehanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Karabük- Safranbolu kara yolu Kurtuluş Mahallesi'nde faaliyet gösteren demir çelik haddehanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Fabrika çalışanları ve Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Yangın, haddehanede zarara yol açtı.
AA / Orhan Kuzu - Güncel