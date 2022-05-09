Karabük'te demir çekme makinesinin çarptığı işçi yaralandı - Haberler

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Karabük'te demir çekme makinesinin çarptığı işçi yaralandı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te demir çekme makinesinin çarptığı işçi yaralandı

Karabük'te demir ve çelik madeninin eritildiği fırında (haddehane) çalıştığı sırada demir çekme makinesinin çarptığı işçi, yaralandı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te demir ve çelik madeninin eritildiği fırında (haddehane) çalıştığı sırada demir çekme makinesinin çarptığı işçi, yaralandı.

Beşbinevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir haddehanede çalışan İsmail Aydın'a, henüz belirlenemeyen nedenle demir çekme makinesi çarptı.

Diğer işçilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, sağlık personelince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

İsmail Aydın, Karabük, işçi, Güncel, Haberler

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