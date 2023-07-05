Karabük'te damadını tüfekle vurarak öldüren kişi tutuklandı

Karabük'te bir kişi, damadını tüfekle vurarak öldürdü ve onun ağabeyini yaraladı. Şüpheli tutuklandı.

Karabük'te damadını tüfekle vurarak öldüren, onun ağabeyini de yaralayan kişi tutuklandı.

Aydınlıkevler Mahallesi Paladede Caddesi'ndeki evinin balkonundan tüfekle ateş ederek yoldaki damadı Ümit Y'yi öldüren, onun ağabeyi Önder Y'nin de yaralanmasına neden olan N.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karabük Adliyesine getirilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün, N.Y'nin evinin bulunduğu apartmanın önüne gelen damadı Ümit Y. ve onun ağabeyi Önder Y, ikinci katta bulunan evinin balkonuna çıkan N.Y, damadı ve ağabeyiyle tartışmıştı.

N.Y, bir süre sonra evinde bulunan tüfekle balkondan Ümit Y. ve Önder Y'ye ateş açmış, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Ümit Y. ve Önder Y, vatandaşlar tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Ümit Y, müdahalelere rağmen kurtarılamamış, olay yerine gelen polis ekipleri, N.Y'yi gözaltına almıştı.

Kayabaşı Mahallesi Hacıalay Caddesi'nde N.Y'ye ait tek katlı evde 5 Haziran günü çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü. Yangının nedenine ilişkin çalışma başlatan polis, kundaklama şüphesiyle N.Y'nin damadı Ümit Y'yi gözaltına almış, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Şüpheli Ümit Y'nin önceki gün cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.