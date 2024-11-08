Karabük'te Çöp Dolu Evde Yangın Çıktı
Karabük'te Mevlüt Y'nin oturduğu çöp dolu evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, Yeşil Mahalle Mizan Sokak'ta meydana geldi.
Karabük'te çöp dolu evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeşil Mahalle Mizan Sokak'ta Mevlüt Y'nin oturduğu 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Yangın yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının hasara yol açtığı evin çöple dolu olduğu görüldü.