Karabük'te dolandırıcılığa karşı bilgilendirme stantları kuruldu

Güncelleme:
Karabük'te, çocuklar adına açılan banka hesaplarının dolandırıcılık amacıyla kullanılmasına karşı vatandaşları bilinçlendirmek için bilgilendirme stantları kuruldu. Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kötü niyetli kişilerin bu tür hesapları nasıl kullandığına dikkat çekildi.

Karabük'te çocuklar adına açılan banka hesaplarının dolandırıcılıkta kullanılmasına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla kent genelinde bilgilendirme stantları kuruldu.

Karabük Üniversitesi kampüsü ve Bayır Mahalle Kemal Güneş Caddesi'nde kurulan stantlarda, el broşürü dağıtılarak vatandaşlar konuyla ilgili bilgilendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan bilgilendirmelerde ve broşürlerde çocuklar adına açılan banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılmasının ciddi hukuki ve cezai sonuçlar doğurabileceği vatandaşlara aktarıldı.

Karabük Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, gazetecilere, Adalet Bakanlığı ve Hakimler Savcılar Kurulu öncülüğü ve koordinesinde, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca bilişim ve nitelikli dolandırıcılık suçları için hazırlanan bilgilendirici video içerikleriyle bastırılan el broşürü ve afişlerin toplumun geniş kesimlerine ulaştırılması amacıyla ilgili kurumlarla gerekli planlama ve organizasyon çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Son dönemde artış gösteren dolandırıcılık suçlarında, çocuklar adına açılan banka hesaplarının kötü niyetli kişilerce kullanıldığının tespit edildiğini belirten Yılmaz, "Bu durumun önüne geçmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla adliyemizce suçu önleyici çalışma hayata geçirildi. Hazırlanan bilgilendirici ve uyarıcı afişler bastırılarak üniversite öğrencilerine dağıtıldı. Afişlerde, çocuklar adına açılan banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılmasının ciddi hukuki ve cezai sonuçlar doğurabileceği vurgulandı." diye konuştu.

Yılmaz, öğrencilerin dolandırıcılık yöntemleri konusunda bilgilendirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerin ve ailelerin bu tür tuzaklara karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Suça sürüklenmenin ve mağduriyetlerin önlenmesinde bilinçlendirme çalışmaları önemli. Adliyemizce yürütülen çalışmayla dolandırıcılık suçlarının önlenmesi, çocukların ve ailelerin korunması ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor."

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinde görevli jandarma Astsubay Üstçavuş Zehra Ersöz Yağlı da dolandırıcılıkla ilgili vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttıklarını dile getirdi.

Yağlı, amaçlarının suç ve suçlularla mücadele etmek ve suçu önlemek olduğunu anlattı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
