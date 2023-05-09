Karabük'te çocuklar, hastane korkularını çizgi film karakterleriyle yeniyor
Güncel Haberler
Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocukların korkularını atlatmaları amacıyla duvarlara çizgi film karakterleri çizildi, oyun alanları oluşturuldu.
Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocukların korkularını atlatmaları amacıyla duvarlara çizgi film karakterleri çizildi, oyun alanları oluşturuldu.
Hastane yönetiminin başlattığı proje kapsamında, pedodonti kliniğinin duvar, kapı ve camlarına çocukların sevdiği çizgi film karakterleri çizildi, birime oyun alanları yapıldı.
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, gazetecilere, çocuklara karşı sorumlulukları olduğunu, korkularını yenebilmeleri için çalışma yaptıklarını anlattı.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel