Karabük'te çocuk parkında korkutan heyelan
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Karabük'te çocuk parkında korkutan heyelan Çocuk parkında heyelan sonrası 4 metre çökme oluştu Karabük'te geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağmurun ardından meydana gelen heyelan korkuturken, oyun parkının bir bölümü yaklaşık 4 metre çöktü.
KARABÜK (İHA) - Karabük'te çocuk parkında korkutan heyelan
Çocuk parkında heyelan sonrası 4 metre çökme oluştu
KARABÜK - Karabük'te geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağmurun ardından meydana gelen heyelan korkuturken, oyun parkının bir bölümü yaklaşık 4 metre çöktü.
Olay, Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 40 No'lu Sokak üzerinde bulunan oyun parkında meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağmurun ardından heyelan meydana geldi. Yaklaşık 4 metre çökmenin meydana geldiği alanda istinat duvarının yıkıldığı görüldü. Çatlaklıkların bulunduğu parktaki dükkanlar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken korkutan heyelan sonrası vatandaşlar yetkililerin bir önlem alması gerektiğini dile getirdi.
Aynı parkın farklı bölgesinde geçtiğimiz yılın Ağustos ayında da heyelan meydana gelmiş ve çatlaklıklar oluşmuştu.