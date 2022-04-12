KARABÜK'TE ÇOCUK PARKINDA HEYELAN
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KARABÜK'te, çocuk parkında heyelan meydana gelirken, 4 metre çökmenin olduğu alanda istinat duvarı yıkıldı.
KARABÜK'te, çocuk parkında heyelan meydana gelirken, 4 metre çökmenin olduğu alanda istinat duvarı yıkıldı. Kentte aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 40 No'lu Sokak'ta bulunan çocuk parkında, heyelan meydana geldi. 4 metrelik çökmenin olduğu alanda istinat duvarının da yıkıldığı görüldü. Parktaki bazı dükkanların zeminlerinde çatlak oluştuğu belirtildi.