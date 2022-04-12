KARABÜK'TE ÇOCUK PARKINDA HEYELAN - Haberler

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KARABÜK'TE ÇOCUK PARKINDA HEYELAN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KARABÜK'te, çocuk parkında heyelan meydana gelirken, 4 metre çökmenin olduğu alanda istinat duvarı yıkıldı.

KARABÜK'te, çocuk parkında heyelan meydana gelirken, 4 metre çökmenin olduğu alanda istinat duvarı yıkıldı. Kentte aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 40 No'lu Sokak'ta bulunan çocuk parkında, heyelan meydana geldi. 4 metrelik çökmenin olduğu alanda istinat duvarının da yıkıldığı görüldü. Parktaki bazı dükkanların zeminlerinde çatlak oluştuğu belirtildi.

KARABÜK'TE ÇOCUK PARKINDA HEYELAN

KARABÜK'TE ÇOCUK PARKINDA HEYELAN

KARABÜK'TE ÇOCUK PARKINDA HEYELAN

KARABÜK'TE ÇOCUK PARKINDA HEYELAN

KARABÜK'TE ÇOCUK PARKINDA HEYELAN

KARABÜK'TE ÇOCUK PARKINDA HEYELAN

KARABÜK'TE ÇOCUK PARKINDA HEYELAN

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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