Karabük'te çocuk evleri sitesinde kalan çocuklar için "Bahar şenliği" düzenlendi - Haberler

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Karabük'te çocuk evleri sitesinde kalan çocuklar için "Bahar şenliği" düzenlendi

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te çocuk evleri sitesinde kalan çocuklar için 'Bahar şenliği' düzenlendi

Karabük'teki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar için şenlik düzenlendi.

Karabük'teki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar için şenlik düzenlendi.

Müdürlüğün çok amaçlı açık sahasında düzenlenen etkinlikte çocuklar, geleneksel oyunları oynadı.

Etkinlikte konuşan Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Türkiye'nin sosyal bir devlet olduğunu belirterek, "Biz sizin gibi evlatlarımızın kişisel, ruhsal ve bedensel gelişiminizi en üst seviyeye getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kurumda çalışan herkes sizlerin hayata güzel bir şekilde katılabilmeniz için elinden gelen gayreti gösteriyor." dedi.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Hasan Doğan, Safranbolu, Karabük, Çocuk, Güncel, Haberler

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