Üye Girişi
Haberler

Karabük'te Çocuğun Otomobilin Bagajında Tehlikeli Yolculuğu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te bir çocuğun otomobilin bagajında tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsüne para cezası uygulanırken, adli soruşturma başlatıldı.

KARABÜK'te, bir çocuğun otomobilin bagajında tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü anneye 690 TL para cezası uygulanırken, Aile Yükümlülüğünü İhlal ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Olay, dün Karabük-Safranbolu yolunda meydana geldi. Seyir halinde olan 78 ABR 117 plakalı otomobilin bagajında bir erkek çocuğu gören diğer sürücüler, cep telefonuyla kayda aldı. Görüntüler, sosyal medyada yayılırken, polis, otomobilin sürücüsünün çocuğun annesi olduğunu tespit etti.

ŞAKA AMAÇLI BAGAJA GİRMİŞ

Polis, anne ve çocuğun ifadesini aldı. Babanın olay sırasında otomobilde olmadığı öğrenildi. Annenin ifadesinde olay sırasında düğüne gittiğini ve oğlunun otomobilin bagajında olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Çocuğun ise ailesinden habersiz şaka amaçlı bagaja bindiğini söylediği belirtildi. Otomobil sürücüsü anneye 690 TL para cezası uygulanırken, Aile Yükümlülüğünü İhlal ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Karabük Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

 Suriye'yi karıştıran iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

Suriye'yi karıştıran iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

 Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

 Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı

Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title