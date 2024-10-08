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Karabük'te Cipte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Karabük'te Cipte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Karabük-Ovacık kara yolu üzerinde seyir halindeki cipte çıkan yangın, sürücünün müdahalesiyle itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangın, ekipler tarafından söndürüldü ancak cip kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü.

Karabük-Ovacık kara yolu Yukarıkızılcaören köyü yakınlarında K.D. idaresindeki 78 SD 488 plakalı cipte bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü aracı park ederek itfaiyeden yardım istedi.

Ekiplerce söndürülen yangında cip kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

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