Karabük'te cipin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cipin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Çerçiler Köyü mevkiinde meydana geldi. Sadık U. idaresindeki 78 AAE 206 plakalı cip Belenköy istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile yanında bulunan yolcu Alaaddin Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Teravi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK