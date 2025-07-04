Karabük'te Cimnastik Salonu İhalesi 28 Temmuz'da

Karabük'te yapılacak cimnastik salonu projesinin yapım ihalesi 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğündeki projenin ihalesi Kamu İhale Kurumu (EKAP) üzerinden yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, kentteki spor tesislerinin artırılması ve gençlerin modern ortamlarda spor yapabilmesinin temel öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Cimnastik Salonu projesi bu vizyonun önemli bir parçasıdır. İnşallah bu tesis, Karabük'ten nice şampiyon sporcuların yetişmesine vesile olacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da gençliğe yatırımın geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu vurgulayarak, "Biz bu anlayışla hareket ediyor, Karabük'ün dört bir yanına sporun, eğitimin ve kalkınmanın izlerini bırakıyoruz. Cimnastik Salonu projesiyle de gençlerimize yeni bir nefes, yeni bir umut veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ise şunları kaydetti:

"Sporun tabana yayılması, yetenekli gençlerimizin kulüplere ve milli takımlara kazandırılması adına Karabük'te çok değerli bir adım atıyoruz. Yenimahalle'de bağımsız bir Cimnastik Salonu inşa etmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce hazırlanan proje, 28 Temmuz'da ihaleye çıkıyor. Proje tamamlandığında hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak bu tesis, AK Parti olarak gençliğe verdiğimiz önemin en somut göstergelerinden biri olacaktır. Başta bu süreçte desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a, Milletvekillerimiz Sayın Cem Şahin ve Sayın Ali Keskinkılıç'a gönülden teşekkür ediyorum. Projenin hazırlık sürecinde büyük gayret gösteren Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Coşkun Güven ve tüm emeği geçen personelimize de şükranlarımı sunuyorum."