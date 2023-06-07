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Karabük'te çıkan yangınla ilgili tutuklama

Karabük'te çıkan yangınla ilgili tutuklama

Güncel Haberler

Karabük'te tek katlı evde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan damat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'te tek katlı evde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan damat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayabaşı Mahallesi Hacı Alay Caddesinde bulunan tek katlı ev üç gün önce çıkan yangında kullanılmaz hale gelmişti. Ev sahibi Nail Yılmaz'ın damadı Ü.Y.'nin daha önce aralarında yaşanan husumetten dolayı 'Onun evini yakacağım' dediğini polis ekiplerine bildirmesi üzerine şüpheli damat kundaklama iddiasıyla yakalanarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karabük Güncel Haberler

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