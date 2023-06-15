Üye Girişi
Haberler
Karabük'te çıkan yangında traktör zarar gördü

Karabük'te çıkan yangında traktör zarar gördü

Güncel Haberler

Kayabaşı Mahallesi Çayır Camisi yanındaki Yüksel Çetinkaya'ya ait odunlar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler, odunların yakındaki traktör ile kabine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında traktör ve kabin kullanılamaz hale geldi. Çayır Camisi İmam Hatibi Yüksel Çetinkaya, gazetecilere, yangında traktörü, kabini ve odunlarının yandığını belirterek, 'Bugün resmi izinliyim, yangında burada değildim. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun.' dedi.

Karabük'te çıkan yangında park halindeki traktör zarar gördü.

Kayabaşı Mahallesi Çayır Camisi yanındaki Yüksel Çetinkaya'ya ait odunlar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevler, odunların yakındaki traktör ile kabine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında traktör ve kabin kullanılamaz hale geldi.

Çayır Camisi İmam Hatibi Yüksel Çetinkaya, gazetecilere, yangında traktörü, kabini ve odunlarının yandığını belirterek, "Bugün resmi izinliyim, yangında burada değildim. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

İtfaiye Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title