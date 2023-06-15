Karabük'te çıkan yangında traktör zarar gördü

Kayabaşı Mahallesi Çayır Camisi yanındaki Yüksel Çetinkaya'ya ait odunlar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler, odunların yakındaki traktör ile kabine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında traktör ve kabin kullanılamaz hale geldi. Çayır Camisi İmam Hatibi Yüksel Çetinkaya, gazetecilere, yangında traktörü, kabini ve odunlarının yandığını belirterek, 'Bugün resmi izinliyim, yangında burada değildim. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun.' dedi.